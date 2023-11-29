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Лига конференций
Гент
30.11.2023 19:45 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
29 ноября 2023, 16:48 |
228
0

Гент – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 ноября в 19:45 матч группового этапа Лиги конференций

29 ноября 2023, 16:48 |
228
0
Гент – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
sport.ua

В четверг, 30 ноября, «Заря» в пятом туре Лиги конференций сыграет с бельгийским «Гентом». Матч состоится в Генте на стадионе «Геламко Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало матча запланировано – в 19:45 по киевскому времени.

После четырех матчей группового этапа луганская «Заря» занимает третье место в группе B с четырьмя очками, а «Гент» идет первым с десятью баллами.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Гент – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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