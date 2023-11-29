Гент – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 ноября в 19:45 матч группового этапа Лиги конференций
В четверг, 30 ноября, «Заря» в пятом туре Лиги конференций сыграет с бельгийским «Гентом». Матч состоится в Генте на стадионе «Геламко Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало матча запланировано – в 19:45 по киевскому времени.
После четырех матчей группового этапа луганская «Заря» занимает третье место в группе B с четырьмя очками, а «Гент» идет первым с десятью баллами.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Гент – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Георгий ответил журналисту, который советовал ему снять футболку «Ювентуса»
Биатлонистка сборной Украины – о мыслях перед началом выступлений на Кубке мира