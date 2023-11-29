Три футболиста покинули Горняк-Спорт
Перед стартом сезона команду из Горишних Плавней принял Валерий Куценко
Под руководством экс-полузащитника «Оболони», «Кривбасса», «Ворсклы» и «Черноморца» Валерия Куценко «Горняк-Спорт» финишировал на 7-м месте в группе Б Первой лиги. При этом команда отобрала очки практически у всех, кто расположился в турнирной таблице выше нее – «Ингульца», «Мариуполя», «Виктории», а у «Металлурга» вовсе выиграла оба матча.
В марте старожил турниров под эгидой ПФЛ стартует в группе «Выбывание».
О том, когда «Горняк-Спорт» выходит из отпуска и кто уже покинул команду, Sport.ua узнал непосредственно у главного тренера.
«С 14 по 24 декабря у нас будет переходный период подготовки к сборам. Спарринги на данном этапе не планируем, но посмотрим по погоде.
Первый сбор начнем 15-16 января. Все зимние сборы проведем дома. Покинули команду арендованные защитник Александр Кальчук и полузащитник Владислав Молько, которые вернулись в «Кремень». По обоюдному согласию сторон разорвали контракт с еще одним полузащитником Артуром Орнатом.
Отсутствие в первой части сезона Воропа? Николай был травмирован, разрыв крестообразной связки. Он уже начал индивидуально тренироваться», – рассказал Валерий Куценко.
Назвал наставник «Горняка-Спорт» и задачу команды на весну: «Остаться в Первой лиге».
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