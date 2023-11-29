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  4. ВИДЕО. Толчок или симуляция? В Англии забили странный гол на 90+1 минуте
Англия
29 ноября 2023, 16:05 |
796
1

ВИДЕО. Толчок или симуляция? В Англии забили странный гол на 90+1 минуте

Арбитр принял решение не давать фол в спорном моменте

29 ноября 2023, 16:05 |
796
1
ВИДЕО. Толчок или симуляция? В Англии забили странный гол на 90+1 минуте
ФК Барнсли

Странный гол Сэма Косгроува на последней минуте матча обеспечил «Барнсли» победу в английской Лиге 1 над «Уикомом».

Инцидент произошел в компенсированное арбитром время, когда Косгроув толкнул вратаря «Уикома» Максимилиана Стриека, пытавшегося тянуть время.

Стриек упал и выронил мяч, но свисток арбитра молчал, и нападающий забил победный гол.

«Это лучший гол, который я забил», – пошутил 26-летний игрок. Отметим, что это был его дебютный забитый мяч в футболке «Барнсли». Также он добавил: «Да, был небольшой контакт, но не настолько, чтобы он упал на газон. Нет никакой необходимости падать в такой ситуации, так что спасибо судье».

Протесты игроков «Уикома» привели к тому, что защиник Гарри Бойс был удален с поля после получения второй желтой карточки за нарушение правил, а Стриек также был наказан желтой за протесты.

Победа позволила «Барнсли» подняться на седьмое место, теперь они на два очка отстают от зоны плей-офф за выход в Чемпионшип. «Уиком» опустился на 15-е место после третьего подряд поражения в чемпионате.

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Источник BBC
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Serhii Babak
воротар ставку спасав як міг
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