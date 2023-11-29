Источник: За игрой Судакова против Антверпена следили скауты из 3 стран

Игру полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов просматривали скауты клубов Англии, Италии и Германии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Источник отмечает, что приобрести 21-летнего футболиста будет трудно, поскольку «Шахтер» хочет получить за него сумму, которая будет близкой к той, что «Челси» заплатил за Михаила Мудрика.

Несмотря на это, журналист не сомневается, что в 2024 году Георгий Судаков сменит команду.

Ранее сообщалось, что полузащитником «Шахтера» интересуются 10 европейских клубов.

В матче против «Антверпена» Георгий Судаков создал 1 момент для удара партнера и выиграл 5 из 6 единоборств. Такую игру портал SofaScore оценил в 7.5 баллов из 10.