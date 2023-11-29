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29 ноября 2023, 15:21 |
401
1

На Криштиану Роналду подали в суд в США. Известна причина

Португалец сотрудничает с Binance с лета 2022 года

29 ноября 2023, 15:21 |
401
1
На Криштиану Роналду подали в суд в США. Известна причина
Binance. Криштиану Роналду

У португальца Криштиану Роналду, похоже, «нарисовались» серьезные проблемы.

Все дело в том, что на футболиста подали коллективный иск в окружной суд Флориды (США). Как сообщает Coin Telegraph, там утверждается, что Роналду «продвигал, помогал и/или активно участвовал в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг в координации с Binance».

Отмечается, что платформа привлекала пользователей, покупавших серию NFT-токенов Роналду, вкладываться в незарегистрированные ценные бумаги, включая BNB на Binance. В иске также отмечается, что Роналду «должен был знать о том, что Binance торгует незарегистрированными криптовалютными ценными бумагами, поскольку имеет инвестиционный опыт и огромные ресурсы для привлечения внешних консультантов».

Истцы требуют возмещения ущерба и средств для покрытия судебных издержек. Добавим, что Роналду и Binance стали партнерами в сфере NFT летом 2022 года.

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Криштиану Роналду криптовалюта
Источник CoinTelegraph
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Гагик Пердонян
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