На Криштиану Роналду подали в суд в США. Известна причина
Португалец сотрудничает с Binance с лета 2022 года
У португальца Криштиану Роналду, похоже, «нарисовались» серьезные проблемы.
Все дело в том, что на футболиста подали коллективный иск в окружной суд Флориды (США). Как сообщает Coin Telegraph, там утверждается, что Роналду «продвигал, помогал и/или активно участвовал в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг в координации с Binance».
Отмечается, что платформа привлекала пользователей, покупавших серию NFT-токенов Роналду, вкладываться в незарегистрированные ценные бумаги, включая BNB на Binance. В иске также отмечается, что Роналду «должен был знать о том, что Binance торгует незарегистрированными криптовалютными ценными бумагами, поскольку имеет инвестиционный опыт и огромные ресурсы для привлечения внешних консультантов».
Истцы требуют возмещения ущерба и средств для покрытия судебных издержек. Добавим, что Роналду и Binance стали партнерами в сфере NFT летом 2022 года.
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