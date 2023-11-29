На Криштиану Роналду подали в суд в США. Известна причина

У португальца Криштиану Роналду, похоже, «нарисовались» серьезные проблемы.

Все дело в том, что на футболиста подали коллективный иск в окружной суд Флориды (США). Как сообщает Coin Telegraph, там утверждается, что Роналду «продвигал, помогал и/или активно участвовал в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг в координации с Binance».

Отмечается, что платформа привлекала пользователей, покупавших серию NFT-токенов Роналду, вкладываться в незарегистрированные ценные бумаги, включая BNB на Binance. В иске также отмечается, что Роналду «должен был знать о том, что Binance торгует незарегистрированными криптовалютными ценными бумагами, поскольку имеет инвестиционный опыт и огромные ресурсы для привлечения внешних консультантов».

Истцы требуют возмещения ущерба и средств для покрытия судебных издержек. Добавим, что Роналду и Binance стали партнерами в сфере NFT летом 2022 года.