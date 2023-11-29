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  4. Киран ТРИППЬЕР: «Все видели, что пенальти в наши ворота не было»
Лига чемпионов
29 ноября 2023, 14:57 | Обновлено 29 ноября 2023, 15:06
752
1

Киран ТРИППЬЕР: «Все видели, что пенальти в наши ворота не было»

Защитник «Ньюкасла» – об упущенной победе в матче с ПСЖ

29 ноября 2023, 14:57 | Обновлено 29 ноября 2023, 15:06
752
1
Киран ТРИППЬЕР: «Все видели, что пенальти в наши ворота не было»
ФК Ньюкасл Юнайтед. Киран Триппьер

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер прокомментировал решение арбитра назначить пенальти в матче с ПСЖ, из-за которого английский клуб упустил выездную победу в 5-му туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я пытаюсь получать удовольствие от футбола и уже просто устал обсуждать эти вопросы. Решение всегда принимает судья. У него была возможность подойти к монитору, что он и сделал. Так что я просто не понимаю этого. Он должен был видеть, что мяч соскользнул с груди на руку Ливраменто. Я стою здесь и обсуждаю эти решения, а почему официальные лица матча не могут это делать? Почему судья не может выйти и объяснить, по какой причине он назначил этот пенальти? Все наши парни сегодня выложились на все сто. Все видели, что это не пенальти», — приводит слова Триппьера издание The Independent.

Напомним, в компенсированное время футболист парижан Усман Дембеле в штрафной «сорок» попытался сделать передачу и попал в защитника Валентино Ливраменто. Мяч отскочил от корпуса англичанина в его локоть. Главный арбитр Шимон Марциняк, посмотрев видеоповтор, назначил пенальти, который реализовал Килиан Мбаппе.

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Ньюкасл ПСЖ Лига чемпионов Киран Триппьер Усман Дембеле пенальти Килиан Мбаппе Шимон Марциняк
Источник The Independent
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Комментарии 1
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arrow1418
В першому таймі теж пенальті не було , коли в коліно зіграли ?Потім ще одна рука в штрафному. Поставили за сукупність 
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