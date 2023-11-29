Мидтьюлланд U-19 – Рух U-19. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 29 ноября «Рух» U-19 в Дании во 2-м матче 2-го раунда пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА сыграет против сверстников из «Мидтьюлланда». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Первая игра закончилась со счетом 4:0 в пользу датской команды.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Мидтьюлланд» U-19: Раст, Кристьянссон, Бьерге, Андерсен, Эвьен-Бростром, Йоргенсен, Оппенхаген, Линдекилде, Кругер Йонссен, Торнвиг, Муса.

«Рух» U-19: Ванивский, Поповский, Холод, Турко, Китела, Денисов, Бойко, Федор Олег, Квас, Касарда, Панченко.