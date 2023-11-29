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  4. Александр ЗУБКОВ: «Продолжаем борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов»
Лига чемпионов
29 ноября 2023, 14:11 |
292
0

Александр ЗУБКОВ: «Продолжаем борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов»

Нападающий «Шахтера» поделился впечатлениями после победы над «Антверпеном»

29 ноября 2023, 14:11 |
292
0
Александр ЗУБКОВ: «Продолжаем борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Нападающий донецкого «Шахтера» Александр Зубков поделился впечатлениями после победы над «Антверпеном» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Александр, с победой! «Шахтер» обеспечил себе евровесну. Какие главные положительные моменты матча с «Антверпеном»?
– Главное – это результат. И учитывая результат мы продолжаем борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому с хорошими эмоциями готовимся дальше.

– Ожидал ли ты, что именно Николай Матвиенко забьет после твоего навеса со штрафного?
– Мы тщательно готовились к этому на тренировках, поэтому понимаем друг друга. Замечательно, что он забил. Поздравляю его!

– Ты признан лучшим игроком матча. Какие эмоции от получения этой награды?
– Если честно, то очень приятно, но я бы не стал кого-то одного отмечать, ведь вся команда хорошо поработала. Боролись друг за друга, поэтому и имеем результат.

– Все мы помним феерическую победу в первом поединке с «Антверпеном». Чем этот матч отличался от игры в Бельгии?
– Наверное, тем, что в первом мы после перерыва сыграли лучше, а сейчас, возможно, первый тайм провели сильнее, а во второй половине уже играли по результату. Но и во втором тайме были хорошие контратаки, могли забивать второй и третий гол, но немного не хватило удачи или мастерства. Впрочем, главное, что мы выиграли и движемся дальше.

– На трибунах было очень много болельщиков – и местных, и украинских. Насколько сильно чувствовалась их поддержка?
– Очень классная атмосфера, в которой приятно играть обеим командам, поэтому большое спасибо людям, что пришли, хотя на улице довольно холодно, и что болели. Всем большое спасибо!

– Впереди матч с «Порту». Что будет самым главным в нем?
– Пока не знаю, уже ближе к игре будем тщательно готовиться. Наверное, будет много эмоций, ведь это все же решающий матч для обеих команд. Посмотрим.

– Лига Европы или Лига чемпионов?
– Лига чемпионов.

Решающая игра за выход в плей-офф Лиги чемпионов против «Порту» состоится 13 декабря в 22:00 по киевскому времени.

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Шахтер Донецк Антверпен Лига чемпионов Шахтер - Антверпен Александр Зубков
Источник ФК Шахтер Донецк
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