Стало известно, кто рассудит матч Гент – Заря

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций между бельгийским «Гентом» и луганской «Зарей».

Главным арбитром матча стал грек Эвангелос Манухос. Ассистентами назначены его соотечественники Константинос Псаррис и Константинос Николаидис. 4-й судья Анастасиус Папапетру также является греком. Наблюдатель матча – финн Йоуни Хюютия. На матче будет работать система VAR, арбитр – Аристотелис Диамантопулос.

Напомним, встреча «Гент» – «Заря» состоится в четверг, 30-го ноября на стадионе «Гент-арена» в Бельгии и начнется в 19:45 по киевскому времени. Сейчас луганчане занимают 3-е место в своей группе, набрав 4 очка в 4 матчах.