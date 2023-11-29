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Лига конференций
29 ноября 2023, 12:48 | Обновлено 29 ноября 2023, 12:51
361
0

Стало известно, кто рассудит матч Гент – Заря

Главным арбитром назначен грек Эвангелос Манухос

29 ноября 2023, 12:48 | Обновлено 29 ноября 2023, 12:51
361
0
Стало известно, кто рассудит матч Гент – Заря
ФК Заря. Эвангелос Манухос

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций между бельгийским «Гентом» и луганской «Зарей».

Главным арбитром матча стал грек Эвангелос Манухос. Ассистентами назначены его соотечественники Константинос Псаррис и Константинос Николаидис. 4-й судья Анастасиус Папапетру также является греком. Наблюдатель матча – финн Йоуни Хюютия. На матче будет работать система VAR, арбитр – Аристотелис Диамантопулос.

Напомним, встреча «Гент» – «Заря» состоится в четверг, 30-го ноября на стадионе «Гент-арена» в Бельгии и начнется в 19:45 по киевскому времени. Сейчас луганчане занимают 3-е место в своей группе, набрав 4 очка в 4 матчах.

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Заря Луганск судейские назначения Лига конференций Гент
Источник ФК Заря Луганск
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