ОФИЦИАЛЬНО. Нант уволил главного тренера после безвыигрышной серии в Лиге 1

43-летний Пьер Аристуи освобожден от должности главного тренера «Нанта». Об этом было объявлено на официальном сайте клуба. О том, кто заменит специалиста на вакантной должности, будет объявлено в течение дня.

Аристуи, в свое время игравший за команды из низших лиг Франции на позиции форварда, возглавлял «Нант» с мая 2023 года. До этого он трудился в качестве тренера в системе «Нанта».

В текущем сезоне под руководством специалиста «канарейки» выиграли всего четыре матча в 13 турах и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В последних четырех матчах клуб потерпел три поражения и однажды сыграл вничью, что и побудило руководство клуба распрощаться с главным тренером и его штабом.