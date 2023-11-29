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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Нант уволил главного тренера после безвыигрышной серии в Лиге 1
Франция
29 ноября 2023, 12:36 |
206
0

ОФИЦИАЛЬНО. Нант уволил главного тренера после безвыигрышной серии в Лиге 1

«Канарейки» занимают 11-е место в турнирной таблице

29 ноября 2023, 12:36 |
206
0
ОФИЦИАЛЬНО. Нант уволил главного тренера после безвыигрышной серии в Лиге 1
ФК Нант. Пьер Аристуи

43-летний Пьер Аристуи освобожден от должности главного тренера «Нанта». Об этом было объявлено на официальном сайте клуба. О том, кто заменит специалиста на вакантной должности, будет объявлено в течение дня.

Аристуи, в свое время игравший за команды из низших лиг Франции на позиции форварда, возглавлял «Нант» с мая 2023 года. До этого он трудился в качестве тренера в системе «Нанта».

В текущем сезоне под руководством специалиста «канарейки» выиграли всего четыре матча в 13 турах и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В последних четырех матчах клуб потерпел три поражения и однажды сыграл вничью, что и побудило руководство клуба распрощаться с главным тренером и его штабом.

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Источник ФК Нант
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