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Германия
29 ноября 2023, 11:49 | Обновлено 29 ноября 2023, 12:36
846
0

Воспитанник РБ Лейпциг умер в возрасте 25 лет

Агьеманг Диавузи выступал за «Ян Регенсбург»

29 ноября 2023, 11:49 | Обновлено 29 ноября 2023, 12:36
846
0
Воспитанник РБ Лейпциг умер в возрасте 25 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Агьеманг Диавузи

Вингер клуба третьего дивизиона чемпионата Германии «Ян Регенсбург» Агьеманг Диавузи умер в возрасте 25 лет. Причины смерти немецкого футболиста неизвестны.

С 2015 по 2018 годы Диавузи воспитывался в системе «РБ Лейпциг». После этого играл за такие клубы как «Ингольштадт», «Вейен Висбаден», «Динамо» Дрезден и австрийский «Рид».

В «Ян Регенсбург» Диавузи перешел минувшим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах во всех турнирах. В ноябре 2016 года провел один матч за сборную Германии U-19.

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Источник Официальный сайт Бундеслиги
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