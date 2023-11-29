Воспитанник РБ Лейпциг умер в возрасте 25 лет

Вингер клуба третьего дивизиона чемпионата Германии «Ян Регенсбург» Агьеманг Диавузи умер в возрасте 25 лет. Причины смерти немецкого футболиста неизвестны.

С 2015 по 2018 годы Диавузи воспитывался в системе «РБ Лейпциг». После этого играл за такие клубы как «Ингольштадт», «Вейен Висбаден», «Динамо» Дрезден и австрийский «Рид».

В «Ян Регенсбург» Диавузи перешел минувшим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах во всех турнирах. В ноябре 2016 года провел один матч за сборную Германии U-19.