ITF29 ноября 2023, 09:47 |
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Анастасия Соболева – Кристина Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Трнаве
29 ноября 2023, 09:47 |
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29 ноября украинская теннисистка Анастасия Соболева (№323 WTA) и начнет выступления на турнире ITF 60 в Трнаве (Словакия).
В первом раунде она сыграет против Кристины Младенович из Франции (№251 WTA). Время начала поединка – 11:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Катарины Кужмовой (№515 WTA) или Надин Келлер (№456 WTA).
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