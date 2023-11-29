Анастасия Соболева – Кристина Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 ноября украинская теннисистка Анастасия Соболева (№323 WTA) и начнет выступления на турнире ITF 60 в Трнаве (Словакия).

В первом раунде она сыграет против Кристины Младенович из Франции (№251 WTA). Время начала поединка – 11:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Катарины Кужмовой (№515 WTA) или Надин Келлер (№456 WTA).