Досье28 ноября 2023, 22:20 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 ноября
Важные события во всех видах спорта
28 ноября 2023, 22:20 |
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В среду, 29 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
22:00 Арсенал – Ланс
22:00 Бенфика – Интер
22:00 Реал Мадрид – Наполи
БАСКЕТБОЛ
21:30 Ховентуд – Прометей
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