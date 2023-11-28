ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 ноября

В среду, 29 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Арсенал – Ланс

1.36 – 5.55 – 9.85

22:00 Бенфика – Интер

2.46 – 3.58 3.04

22:00 Реал Мадрид – Наполи

1.91 –3.83 – 4.35

БАСКЕТБОЛ

21:30 Ховентуд – Прометей

1.48 – 2.68