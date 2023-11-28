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28 ноября 2023, 22:20 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 ноября

Важные события во всех видах спорта

28 ноября 2023, 22:20 |
42
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 29 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Арсенал – Ланс

Favbet 1.36 – 5.55 – 9.85

22:00 Бенфика – Интер

Favbet 2.46 – 3.58 3.04

22:00 Реал Мадрид – Наполи

Favbet 1.91 –3.83 – 4.35

БАСКЕТБОЛ

21:30 Ховентуд – Прометей

Favbet 1.48 – 2.68

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Источник Sport.ua
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