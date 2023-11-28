ВИДЕО. Азаров и Степаненко попали в перекладину во втором тайме
Донецкая команда вперед 1:0 во втором тайме матча ЛЧ с Антверпеном
Во вторник, 28 ноября, в 19:45 в матче 5-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» играет с бельгийским «Антверпеном».
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Команды играют в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Арбитр матча – поляк Бартош Франковски.
После перерыва Шахтер имел два голевых момента. Иракли Азаров и Тарас Степаненко попали в перекладину после дальних ударов во втором тайме.
Донецкая команда вперед 1:0 в матче ЛЧ с Антверпеном, идет 65-я минута.
❗️ ВИДЕО. Моменты Шахтера в матче с Антверпеном
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