ВИДЕО. Азаров и Степаненко попали в перекладину во втором тайме

Во вторник, 28 ноября, в 19:45 в матче 5-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» играет с бельгийским «Антверпеном».

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Команды играют в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Арбитр матча – поляк Бартош Франковски.

После перерыва Шахтер имел два голевых момента. Иракли Азаров и Тарас Степаненко попали в перекладину после дальних ударов во втором тайме.

Донецкая команда вперед 1:0 в матче ЛЧ с Антверпеном, идет 65-я минута.

❗️ ВИДЕО. Моменты Шахтера в матче с Антверпеном