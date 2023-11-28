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Лига чемпионов
28 ноября 2023, 21:08 | Обновлено 28 ноября 2023, 21:15
532
0

ВИДЕО. Азаров и Степаненко попали в перекладину во втором тайме

Донецкая команда вперед 1:0 во втором тайме матча ЛЧ с Антверпеном

28 ноября 2023, 21:08 | Обновлено 28 ноября 2023, 21:15
532
0
ВИДЕО. Азаров и Степаненко попали в перекладину во втором тайме

Во вторник, 28 ноября, в 19:45 в матче 5-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» играет с бельгийским «Антверпеном».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Арбитр матча – поляк Бартош Франковски.

После перерыва Шахтер имел два голевых момента. Иракли Азаров и Тарас Степаненко попали в перекладину после дальних ударов во втором тайме.

Донецкая команда вперед 1:0 в матче ЛЧ с Антверпеном, идет 65-я минута.

❗️ ВИДЕО. Моменты Шахтера в матче с Антверпеном

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Шахтер – Антверпен. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Шахтер Донецк Антверпен видео голов и обзор Лига чемпионов Шахтер - Антверпен Иракли Азаров Тарас Степаненко
Источник Sport.ua
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