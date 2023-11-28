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Украина. Премьер лига
28 ноября 2023, 17:55 |
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Верес пока не обсуждал продление контракта с защитником

Роман Гагун пока не играет из-за перелома

28 ноября 2023, 17:55 |
110
0
Верес пока не обсуждал продление контракта с защитником
НК Верес. Роман Гагун

Будущее правого защитника «Вереса» Романа Гагуна, который продолжает восстанавливаться после перелома голени, остается туманным. Контракт 30-летнего игрока с ровенским клубом истекает 31 декабря, а вопрос о возможном его продлении, по информации Sport.ua, пока не поднимался.

Сам Гагун лишь недавно отложил в сторону костыли и начал передвигаться без них. Футболист надеется, что после компьютерной томографии 22 декабря ему разрешат давать на ногу полноценные нагрузки.

Воспитанник шепетовского футбола перешел в «Верес» летом прошлого года. Ранее Гагун выступал за молодежку Говерлы, грузинский «Одиши 1919», «Агробизнес» и «Рух». В текущем сезоне защитник провел 5 матчей в УПЛ и 2 — в Кубке Украины.

Набрав в 14 матчах 11 очков, «Верес» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В пятницу, 1 декабря, команда Сергея Лавриненко сыграет в Житомире с «Полесьем». Начало — в 17:00.

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Источник Sport.ua
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