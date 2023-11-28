Верес пока не обсуждал продление контракта с защитником

Будущее правого защитника «Вереса» Романа Гагуна, который продолжает восстанавливаться после перелома голени, остается туманным. Контракт 30-летнего игрока с ровенским клубом истекает 31 декабря, а вопрос о возможном его продлении, по информации Sport.ua, пока не поднимался.

Сам Гагун лишь недавно отложил в сторону костыли и начал передвигаться без них. Футболист надеется, что после компьютерной томографии 22 декабря ему разрешат давать на ногу полноценные нагрузки.

Воспитанник шепетовского футбола перешел в «Верес» летом прошлого года. Ранее Гагун выступал за молодежку Говерлы, грузинский «Одиши 1919», «Агробизнес» и «Рух». В текущем сезоне защитник провел 5 матчей в УПЛ и 2 — в Кубке Украины.

Набрав в 14 матчах 11 очков, «Верес» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В пятницу, 1 декабря, команда Сергея Лавриненко сыграет в Житомире с «Полесьем». Начало — в 17:00.