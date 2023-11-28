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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Извините, я не буду говорить о своем будущем»
Испания
28 ноября 2023, 16:30 |
188
2

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Извините, я не буду говорить о своем будущем»

Главный тренер мадридского «Реала» отказался комментировать слухи о новом контракте с клубом

28 ноября 2023, 16:30 |
188
2
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Извините, я не буду говорить о своем будущем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отказался комментировать слухи о продлении контракта с королевским клубом:

«Извините, я не буду разговаривать о своем будущем. Хочу ли я остаться? Я не буду говорить об этом. Я дам Вам (прим. – журналисту) возможность задать другой вопрос».

Действующее соглашение итальянского специалиста с «Реалом» действует до конца сезона 2023/24. Ранее сообщалось, что его кандидатуру летом 2024 года будет рассматривать английский «Манчестер Юнайтед».

В этом розыгрыше чемпионата Испании «Реал» Мадрид возглавляет турнирную таблицу после 14 сыгранных туров. В активе «сливочных» 35 набранных очков.

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Карло Анчелотти Ла Лига Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу продление контракта
Источник Фабрицио Романо
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AndiM
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