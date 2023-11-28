Карло АНЧЕЛОТТИ: «Извините, я не буду говорить о своем будущем»
Главный тренер мадридского «Реала» отказался комментировать слухи о новом контракте с клубом
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отказался комментировать слухи о продлении контракта с королевским клубом:
«Извините, я не буду разговаривать о своем будущем. Хочу ли я остаться? Я не буду говорить об этом. Я дам Вам (прим. – журналисту) возможность задать другой вопрос».
Действующее соглашение итальянского специалиста с «Реалом» действует до конца сезона 2023/24. Ранее сообщалось, что его кандидатуру летом 2024 года будет рассматривать английский «Манчестер Юнайтед».
В этом розыгрыше чемпионата Испании «Реал» Мадрид возглавляет турнирную таблицу после 14 сыгранных туров. В активе «сливочных» 35 набранных очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард испанской «Жироны» получил травму икроножной мышцы левой ноги
В третьем матче подряд арбитры удалили игрока одесского клуба