ITF28 ноября 2023, 15:22 |
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Дарья Снигур – Катерина Володько. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Трнаве
28 ноября 2023, 15:22 |
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28 ноября украинские теннисистки Дарья Снигур (№123 WTA) и Катерина Володько (№273 WTA) начнут выступления на турнире ITF 60 в Трнаве (Чехия).
Время начала поединка – 16:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Александры Игнатик (№285 WTA) или Сары Сариновой.
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