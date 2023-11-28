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  4. Дарья Снигур – Катерина Володько. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
28 ноября 2023, 15:22 |
233
0

Дарья Снигур – Катерина Володько. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Трнаве

28 ноября 2023, 15:22 |
233
0
Дарья Снигур – Катерина Володько. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

28 ноября украинские теннисистки Дарья Снигур (№123 WTA) и Катерина Володько (№273 WTA) начнут выступления на турнире ITF 60 в Трнаве (Чехия).

Время начала поединка – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Александры Игнатик (№285 WTA) или Сары Сариновой.

📺 Видеотрансляция

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Дарья Снигур Катерина Володько (Бондаренко) смотреть онлайн ITF Трнава
Источник Sport.ua
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