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WTA
28 ноября 2023, 16:06 | Обновлено 28 ноября 2023, 16:07
612
3

Даяна Ястремская – Екатерина Макарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Андорре

28 ноября 2023, 16:06 | Обновлено 28 ноября 2023, 16:07
612
3
Даяна Ястремская – Екатерина Макарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

28 ноября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Андорре.

В первом раунде основы украинка сыграет против 27-летней Екатерины Макаровой (№168 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Калиева – Рейнгольд. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Анастасии Севастовой, которая вернулась после декрета, или против Ирен Бурильо Эскориуэлы (№260 WTA).

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Источник Sport.ua
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-PhoeniX-
Какие ставки? Что дают букмекеры?
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Sit Simurg
Буде дуже цікавий матч ..
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