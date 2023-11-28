Даяна Ястремская – Екатерина Макарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 ноября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Андорре.

В первом раунде основы украинка сыграет против 27-летней Екатерины Макаровой (№168 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Калиева – Рейнгольд. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Анастасии Севастовой, которая вернулась после декрета, или против Ирен Бурильо Эскориуэлы (№260 WTA).

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