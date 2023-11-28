КУЧЕР: «Вскоре у Довбика может быть переход в европейский гранд»

Бывший главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер прокомментировал результативную игру украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика.

– Артем Довбик удивил вас своими успехами в «Жироне»?

– Я понимал, что ему там будет тяжело сначала. Артем целеустремленный парень. Он может работать. Тем более, он давно хотел поехать за границу играть. Если бы еще задержали его, потом было бы тяжелее. Он раскрылся, у него желания еще больше. Хочет играть, он имеет другие эмоции там. Стадионы, арены заполнены, люди ходят. Видно, как он окрыляется, бежит. Есть мощь. Молодец, желаю ему только успехов. Возможно, это не последний его переход. Следующим вскоре может быть европейский гранд.

– Все больше информации о том, что к Довбику проявляют интерес клубы даже сильнее «Жироны». Потянет ли он потянет?

– Дай Бог, чтобы у него все получилось. Желаю только успехов. Чтобы перешел в новую команду, и у него все получалось. Выигрывал трофеи.

Недавно Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма.