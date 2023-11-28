WhoScored исключил Малиновского из команды тура Серии А

Недавно WhoScored на своей официальной странице в Twiiter опубликовал символическую сборную 13-го тура чемпионата Италии.

Интересно, что в команде отсутствует украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский, который был в первоочередной версии сборной на сайте статистического ресурса.

Такое решение может быть связано со сменой схемы с 4-4-2 на 4-3-3, но никак не объясняется, ведь Малиновский играл за «Дженоа» на позиции второго форварда.

В этом сезоне Серии А на счету Руслана Малиновского 11 матчей, в которых украинец отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.