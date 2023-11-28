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  4. WhoScored исключил Малиновского из команды тура Серии А
Италия
28 ноября 2023, 14:22 |
1052
4

WhoScored исключил Малиновского из команды тура Серии А

Причины такого решения не называются

28 ноября 2023, 14:22 |
1052
4
WhoScored исключил Малиновского из команды тура Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Недавно WhoScored на своей официальной странице в Twiiter опубликовал символическую сборную 13-го тура чемпионата Италии.

Интересно, что в команде отсутствует украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский, который был в первоочередной версии сборной на сайте статистического ресурса.

Такое решение может быть связано со сменой схемы с 4-4-2 на 4-3-3, но никак не объясняется, ведь Малиновский играл за «Дженоа» на позиции второго форварда.

В этом сезоне Серии А на счету Руслана Малиновского 11 матчей, в которых украинец отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

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Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Фрозиноне WhoScored
Источник WhoScored
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Комментарии 4
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potemkin78
он же забил самому Лацио
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-1
umnuy2
ИДИОТЫ КАКИЕ-ТО....ПУСТЬ ТОГДА И МЯЧ У МЕССИ ЗАБЕРУТ
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-1
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