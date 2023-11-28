Основной вратарь Ливерпуля может вылететь до конца года

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер может пропустить остаток нынешнего года из-за повреждения, которое он получил в минувшем туре английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:1).

Как сообщает Evening Standard, с наибольшей вероятностью бразильский голкипер получил травму подколенного сухожилия. «Надеюсь, все не так уж серьезно, но у меня нет ответа – на данный момент понятия не имею, что это такое. Я говорил с ним, и он сказал, что почувствовал небольшую боль, но нам нужно дождаться результатов обследования», – сказал после матча с «Сити» наставник «красных» Юрген Клопп.

Напомним, в нынешнем сезоне бразилец принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в пяти из которых сыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет 35 млн евро.