ВИДЕО. Лига Европы поздравила скандального россиянина с голом

Официальный аккаунт Лиги Европы в сети Instagram сделал совместную публикацию с российским футболистом Александром Кокориным и кипрским клубом «Арис» Лимасол.

На видео продемонстрировано празднование игрока из страны-террориста после первого гола в Лиге Европы.

Под постом есть несколько гневных комментариев, один из которых является очень красноречивым:

«УЕФА, вы дисквалифицировали российские команды, но вам не хватает яиц, чтобы дисквалифицировать российских террористов, которые поддерживают войну 🤡».

Любитель стульев Александр Кокорин присоединился к «Арису» в сентябре 2023 года.