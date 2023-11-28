ВИДЕО. Лига Европы поздравила скандального россиянина с голом
Александр Кокорин сейчас играет за «Арис» Лимасол
Официальный аккаунт Лиги Европы в сети Instagram сделал совместную публикацию с российским футболистом Александром Кокориным и кипрским клубом «Арис» Лимасол.
На видео продемонстрировано празднование игрока из страны-террориста после первого гола в Лиге Европы.
Под постом есть несколько гневных комментариев, один из которых является очень красноречивым:
«УЕФА, вы дисквалифицировали российские команды, но вам не хватает яиц, чтобы дисквалифицировать российских террористов, которые поддерживают войну 🤡».
Любитель стульев Александр Кокорин присоединился к «Арису» в сентябре 2023 года.
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