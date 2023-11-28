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  4. ВИДЕО. Лига Европы поздравила скандального россиянина с голом
Лига Европы
28 ноября 2023, 13:23 |
564
0

ВИДЕО. Лига Европы поздравила скандального россиянина с голом

Александр Кокорин сейчас играет за «Арис» Лимасол

28 ноября 2023, 13:23 |
564
0
ВИДЕО. Лига Европы поздравила скандального россиянина с голом
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кокорин

Официальный аккаунт Лиги Европы в сети Instagram сделал совместную публикацию с российским футболистом Александром Кокориным и кипрским клубом «Арис» Лимасол.

На видео продемонстрировано празднование игрока из страны-террориста после первого гола в Лиге Европы.

Под постом есть несколько гневных комментариев, один из которых является очень красноречивым:

«УЕФА, вы дисквалифицировали российские команды, но вам не хватает яиц, чтобы дисквалифицировать российских террористов, которые поддерживают войну 🤡».

Любитель стульев Александр Кокорин присоединился к «Арису» в сентябре 2023 года.

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Александр Кокорин Арис Лимасол Лига Европы чемпионат Кипра по футболу видео
Источник Instagram
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