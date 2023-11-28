Буковина рассталась с экс-капитаном Звягеля

Как стало известно Sport.ua, фланговый защитник Денис Червинский больше не является игроком «Буковины». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

25-летний Червинский, который в предыдущем сезоне был капитаном второлигового «Звягеля», присоединился к «Буковине» в июле этого года. С тех пор футболист сыграл за команду 6 матчей в Первой лиге и 1 — в Кубке Украины, но лишь в одном из них провел на поле более получаса.

«Буковина» до последнего тура претендовала на попадание в «чемпионский раунд» Первой лиги, однако, уступив дома «Подолью» (0:2), заняла только 6-е место в группе А и теперь весной сыграет в группе «Выбывание».