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Украина. Первая лига
28 ноября 2023, 12:56 | Обновлено 28 ноября 2023, 12:57
261
0

Буковина рассталась с экс-капитаном Звягеля

Пребывание футболиста в черновицком клубе продлилось всего четыре месяца

28 ноября 2023, 12:56 | Обновлено 28 ноября 2023, 12:57
261
0
Буковина рассталась с экс-капитаном Звягеля
ФК Буковина. Денис Червинский

Как стало известно Sport.ua, фланговый защитник Денис Червинский больше не является игроком «Буковины». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

25-летний Червинский, который в предыдущем сезоне был капитаном второлигового «Звягеля», присоединился к «Буковине» в июле этого года. С тех пор футболист сыграл за команду 6 матчей в Первой лиге и 1 — в Кубке Украины, но лишь в одном из них провел на поле более получаса.

«Буковина» до последнего тура претендовала на попадание в «чемпионский раунд» Первой лиги, однако, уступив дома «Подолью» (0:2), заняла только 6-е место в группе А и теперь весной сыграет в группе «Выбывание».

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Буковина Черновцы Звягель Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Кубок Украины по футболу
Источник Sport.ua
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