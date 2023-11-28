Теперь нападающий? Руслан Малиновский попал в команду лучших в Серии А
WhoScored высоко оценил игру полузащитника «Дженоа»
Украинский полузащитник итальянского «Дженоа» Руслан Малиновский попал в символическую сборную 13-го тура Серии А от статистического портала WhoScored.
В игре против «Фрозиноне» (1:2) 30-летний футболист забил шедевральный гол дальним ударом, а также совершил 3 отбора мяча и 2 из 4 успешных попыток дриблинга. Такие действия Руслана оценили в 8.2 балла из 10 возможных.
Интересно, что WhoScored поставил Малиновского на позицию центрального нападающего. Это не является ошибкой ресурса, ведь в главный тренер «Дженоа» в последних матчах действительно использует украинца в роли нетипичного форварда.
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