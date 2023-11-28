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Молодежные турниры
28 ноября 2023, 12:07 |
271
0

Шахтер U-19 – Антверпен U-19. Стали известны стартовые составы

Матч 5-го тура Юношеской лиги УЕФА начнется в 13:00

28 ноября 2023, 12:07 |
271
0
Шахтер U-19 – Антверпен U-19. Стали известны стартовые составы
ФК Шахтер

Сегодня, 28 ноября «Шахтер» U-19 в Германии в матче 5-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА примет сверстников из «Антверпена». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 3-е и 4-е места в группе H соответственно.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Шахтер» U-19: Барченко, Дрозд, Башмарин, Огарков, Данковский, Лосенко, Ющенко, Янович, Цуканов, Ломага, Гармаш.

«Антверпен» U-19: Девалкенер, Гилкенс, Алу Исса, Элмажад, Рендерс, Вестратен, Хореманс, Куртенс, Тюйпенс, Хамдауи, Вандеплас.

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Источник Sport.ua
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