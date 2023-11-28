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  4. ВИДЕО. Фантастический прием мяча на грудь от Александра Зинченко
Англия
28 ноября 2023, 11:35 |
1210
0

ВИДЕО. Фантастический прием мяча на грудь от Александра Зинченко

Защитник «Арсенала» продемонстрировал казацкую технику

28 ноября 2023, 11:35 |
1210
0
ВИДЕО. Фантастический прием мяча на грудь от Александра Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября состоялся матч 13-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Брентфордом» и «Арсеналом». «Канониры» одержали тяжелую победу со счетом 1:0.

Украинский защитник Александр Зинченко отыграл на отлично, получив оценку 8.5 из 10 от SofaScore, что позволило ему попасть в символическую сборную тура.

Но, кроме выдающейся игры, 26-летний футболист отметился интересным эпизодом с приемом мяча. «Казацкая техника» Александра удивила «Арсенал», который добавил этот момент в нарезку самых интересных моментов игры.

ВИДЕО. Фантастический прием мяча на грудь от Александра Зинченко

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Брентфорд - Арсенал видео
Источник ФК Арсенал Лондон
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