25 ноября состоялся матч 13-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Брентфордом» и «Арсеналом». «Канониры» одержали тяжелую победу со счетом 1:0.

Украинский защитник Александр Зинченко отыграл на отлично, получив оценку 8.5 из 10 от SofaScore, что позволило ему попасть в символическую сборную тура.

Но, кроме выдающейся игры, 26-летний футболист отметился интересным эпизодом с приемом мяча. «Казацкая техника» Александра удивила «Арсенал», который добавил этот момент в нарезку самых интересных моментов игры.

ВИДЕО. Фантастический прием мяча на грудь от Александра Зинченко