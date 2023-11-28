ВИДЕО. Фантастический прием мяча на грудь от Александра Зинченко
Защитник «Арсенала» продемонстрировал казацкую технику
25 ноября состоялся матч 13-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Брентфордом» и «Арсеналом». «Канониры» одержали тяжелую победу со счетом 1:0.
Украинский защитник Александр Зинченко отыграл на отлично, получив оценку 8.5 из 10 от SofaScore, что позволило ему попасть в символическую сборную тура.
Но, кроме выдающейся игры, 26-летний футболист отметился интересным эпизодом с приемом мяча. «Казацкая техника» Александра удивила «Арсенал», который добавил этот момент в нарезку самых интересных моментов игры.
ВИДЕО. Фантастический прием мяча на грудь от Александра Зинченко
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