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Молодежные турниры
28 ноября 2023, 13:00 |
1646
1

Шахтер U-19 – Антверпен U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 октября в 13:00 матч 5-го тура Юношеской лиги УЕФА

28 ноября 2023, 13:00 |
1646
1
Шахтер U-19 – Антверпен U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк U-19

28 октября в 13:00 проходит матч 5-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Шахтер» U-19 и «Антверпен» U-19.

Команды встречаются на стадионе «Эдмунд-Пламбек» в немецком городе Нордерштедт.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В другом поединке 5-го тура в группе H в 17:00 встретятся «Барселона» U-19 и «Порту» U-19. Они разыграют первое место в группе.

Донецкая команда имеет лишь 3 очка после 4 туров и мизерные шансы на выход в весенний раунд турнира.

Юношеская лига УЕФА. Турнирная таблица

Шахтер U-19 – Антверпен U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Shakhtar TV.

📺 Видеотрансляция

Стартовые составы

Шахтер U-19: Барченко, Дрозд, Башмарин, Данковский, Огарков, Лосенко, Янович, Ющенко, Цуканов, Гармаш, Ломага.

Запас: Кравец, Шелекета, Кострица, Сметана, Бундаш, Трифаненко, Савин.

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Источник Sport.ua
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Охренеть, даже молодежь жлоб ахметкин и то не дает посмотреть!
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