Шахтер U-19 – Антверпен U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 октября в 13:00 матч 5-го тура Юношеской лиги УЕФА
28 октября в 13:00 проходит матч 5-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Шахтер» U-19 и «Антверпен» U-19.
Команды встречаются на стадионе «Эдмунд-Пламбек» в немецком городе Нордерштедт.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В другом поединке 5-го тура в группе H в 17:00 встретятся «Барселона» U-19 и «Порту» U-19. Они разыграют первое место в группе.
Донецкая команда имеет лишь 3 очка после 4 туров и мизерные шансы на выход в весенний раунд турнира.
Юношеская лига УЕФА. Турнирная таблица
Шахтер U-19 – Антверпен U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Shakhtar TV.
Стартовые составы
Шахтер U-19: Барченко, Дрозд, Башмарин, Данковский, Огарков, Лосенко, Янович, Ющенко, Цуканов, Гармаш, Ломага.
Запас: Кравец, Шелекета, Кострица, Сметана, Бундаш, Трифаненко, Савин.
⚒ Склад «Шахтаря» на матч @UEFAYouthLeague з «Антверпеном».— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) November 28, 2023
⚽️ #ШахтарАнтверпен
⏰ 13:00 (12:00 CET)
📺 Пряма трансляція – у застосунку FC Shakhtar та на офіційному сайті клубу: https://t.co/VQxurpRNsW#Shakhtar #UYL pic.twitter.com/K0uMqSWV3q
⚒ День матчу Юнацької ліги УЄФА! 🙌🏻 Граємо з «Антверпеном» U19 🔥— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) November 28, 2023
⚽️ #ШахтарАнтверпен
🏆 @UEFAYouthLeague
⏰ 13:00 (12:00 CET)
📍 «Едмунд-Пламбек», Нордерштедт
📺 Пряма трансляція – у застосунку FC Shakhtar та на офіційному сайті клубу: https://t.co/VQxurpRNsW#Shakhtar #UYL pic.twitter.com/VLgT2wTecG
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