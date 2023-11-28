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Украина. Первая лига
28 ноября 2023, 12:43 | Обновлено 28 ноября 2023, 12:44
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0

Александр КУЧЕР: «Мудрик и Лунин могли бы играть в Металлисте»

Бывший игрок харьковчан рассказал о возможном развитии карьеры воспитанников «Металлиста»

28 ноября 2023, 12:43 | Обновлено 28 ноября 2023, 12:44
720
0
Александр КУЧЕР: «Мудрик и Лунин могли бы играть в Металлисте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший игрок и тренер «Металлиста» Александр Кучер рассказал о возможном развитии карьеры известных воспитанников харьковчан: Михаила Мудрика и Андрея Лунина.

– Красников и к пути молодого Мудрика приложил руку?

– Конечно, Евгений Алексеевич создавал с владельцем клуба Александром Ярославским ту академию харьковского «Металлиста», в которой начинал Мудрик. Расчет был на то, что харьковские ребята будут играть за «Металлист». Но после того, как Курченко стал владеть клубом, развалился «Металлист». И воспитанники разбежались.

– То есть, если бы Сергей Курченко в 2013 году не вмешался бы в развитие клуба, воспитанники академии Мудрик и Андрей Лунин могли бы начать свою карьеру в «Металлисте»?

– Думаю да. Если я не ошибаюсь, Мудрик сначала перешел в «Днепр», а затем в «Шахтер». Если бы все осталось, как оно было, то Мудрик и Лунин могли бы стать игроками «Металлиста».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти намерен отпустить Андрея Лунина летом 2024 года.

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Александр Кучер Михаил Мудрик Андрей Лунин Металлист Харьков Челси Реал Мадрид Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Евгений Красников Сергей Курченко Александр Ярославский
Источник Украинский футбол
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