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28 ноября 2023, 11:15 | Обновлено 28 ноября 2023, 11:21
84
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 ноября

Важные события во всех видах спорта

28 ноября 2023, 11:15 | Обновлено 28 ноября 2023, 11:21
84
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 ноября
ФК Шахтер

Во вторник, 28 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45. Шахтер – Антверпен

Favbet 2.10 – 3.70 – 3.85

22:00. Барселона – Порту

Favbet 1.51 – 4.50 – 7.00

22:00. Манчестер Сити – РБ Лейпциг

Favbet 1.35 – 5.60 – 9.10

22:00. Милан – Боруссия Д

Favbet 2.16 – 3.55 – 3.50

22:00. ПСЖ – Ньюкасл

Favbet 1.72 – 4.20 – 4.80

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Источник Sport.ua
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