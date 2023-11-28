ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 ноября

Во вторник, 28 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45. Шахтер – Антверпен

2.10 – 3.70 – 3.85

22:00. Барселона – Порту

1.51 – 4.50 – 7.00

22:00. Манчестер Сити – РБ Лейпциг

1.35 – 5.60 – 9.10

22:00. Милан – Боруссия Д

2.16 – 3.55 – 3.50

22:00. ПСЖ – Ньюкасл

1.72 – 4.20 – 4.80