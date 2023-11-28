Другие новости28 ноября 2023, 11:15 | Обновлено 28 ноября 2023, 11:21
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 ноября
Важные события во всех видах спорта
28 ноября 2023, 11:15 | Обновлено 28 ноября 2023, 11:21
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Во вторник, 28 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:45. Шахтер – Антверпен
22:00. Барселона – Порту
22:00. Манчестер Сити – РБ Лейпциг
22:00. Милан – Боруссия Д
22:00. ПСЖ – Ньюкасл
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