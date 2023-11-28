Тренер Оболони рассказал, когда состоится перенесенный матч с Александрией

Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко уверен, что играть перенесенный из-за погодных условий матч 15-го тура УПЛ против «Александрии» надо уже в новом календарном году.

– На когда будет перенесен матч «Александрия» – «Оболонь»?

– Учитывая погодные условия, это будет весна. Еще два тура осталось, хочется их доиграть. Игра с «Динамо» запланирована на 11 декабря – и еще неизвестно, какая погода будет в этот день.

– На декабрь – точно не стоит?

– Мы все общались, с руководством нашего клуба, с тренерским штабом и руководством «Александрии». Учитывая погодные условия, о каком футболе может идти речь? Просто для галочки сыграть? Зачем тогда готовиться, наигрывать схемы, футбольные идеи? Это же не игра в футбол, а регби будет.