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Украина. Премьер лига
28 ноября 2023, 11:12 | Обновлено 28 ноября 2023, 11:58
655
1

Тренер Оболони рассказал, когда состоится перенесенный матч с Александрией

Валерий Иващенко уверен, что играть нужно весной

28 ноября 2023, 11:12 | Обновлено 28 ноября 2023, 11:58
655
1
Тренер Оболони рассказал, когда состоится перенесенный матч с Александрией
ФК Оболонь Киев. Валерий Иващенко

Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко уверен, что играть перенесенный из-за погодных условий матч 15-го тура УПЛ против «Александрии» надо уже в новом календарном году.

– На когда будет перенесен матч «Александрия» – «Оболонь»?

– Учитывая погодные условия, это будет весна. Еще два тура осталось, хочется их доиграть. Игра с «Динамо» запланирована на 11 декабря – и еще неизвестно, какая погода будет в этот день.

– На декабрь – точно не стоит?

– Мы все общались, с руководством нашего клуба, с тренерским штабом и руководством «Александрии». Учитывая погодные условия, о каком футболе может идти речь? Просто для галочки сыграть? Зачем тогда готовиться, наигрывать схемы, футбольные идеи? Это же не игра в футбол, а регби будет.

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Источник Украинский футбол
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a.fedorenko1953
Не треба ображати регбі, якщо не вистачає клепок у мізках.
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