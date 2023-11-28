Анчелотти удивил игроков Реала отношением к Лунину

По информации испанских СМИ, игроки «Реала» удивлены тем, что наставник Карло Анчелотти публично заявил, что во время отсутствия вратаря Тибо Куртуа будет играть Кепа Аррисабалага, а Андрей Лунин, мол, пусть лишь готовиться менять испанца в случае его травм.

В раздевалке понимают, что у тренера свое видение, однако украинский кипер хорошо работает на тренировках и пользуется уважением в коллективе. Несмотря на небольшое количество игрового времени, Андрей не проявляет свое недовольство и не портит атмосферу в раздевалке.

После заявлений Анчелотти Лунин нашел моральную поддержку в коллективе.

Ранее сообщалось, что наставник просит клуб выкупить контракт Кепы летом и отпустить Лунина, чей договор завершается по итогам нынешнего сезона.

Клуб пока не решил, что делать с вратарями в новом сезоне, однако готов продлить контракт Анчелотти, что станет плохой новостью для Лунина.