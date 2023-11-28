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  4. Анчелотти удивил игроков Реала отношением к Лунину
Испания
28 ноября 2023, 11:10 |
3757
4

Анчелотти удивил игроков Реала отношением к Лунину

Тренер не хочет видеть украинца в основе

28 ноября 2023, 11:10 |
3757
4
Анчелотти удивил игроков Реала отношением к Лунину
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

По информации испанских СМИ, игроки «Реала» удивлены тем, что наставник Карло Анчелотти публично заявил, что во время отсутствия вратаря Тибо Куртуа будет играть Кепа Аррисабалага, а Андрей Лунин, мол, пусть лишь готовиться менять испанца в случае его травм.

В раздевалке понимают, что у тренера свое видение, однако украинский кипер хорошо работает на тренировках и пользуется уважением в коллективе. Несмотря на небольшое количество игрового времени, Андрей не проявляет свое недовольство и не портит атмосферу в раздевалке.

После заявлений Анчелотти Лунин нашел моральную поддержку в коллективе.

Ранее сообщалось, что наставник просит клуб выкупить контракт Кепы летом и отпустить Лунина, чей договор завершается по итогам нынешнего сезона.

Клуб пока не решил, что делать с вратарями в новом сезоне, однако готов продлить контракт Анчелотти, что станет плохой новостью для Лунина.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу
Источник Relevo
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Комментарии 4
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Руслан Гнопко
Старий долбойоб...
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+3
vbrjkf
У маразматика замість мізків макарони. Яким же упоротим треба бути, щоб не бачити очевидного - Андрій краще кепки.
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0
pol-55
Напевно в Карло з Луніним *биологическая несовместимость*.
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0
Олександр
Это же надо так невзлюбить Лунина 
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0
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