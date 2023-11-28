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28 ноября 2023, 10:59 | Обновлено 28 ноября 2023, 11:01
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1

Игрок сборной Южной Кореи отстранен от команды из-за интимного видео

Нападающий Хван Ый Джо отрицает все обвинения

28 ноября 2023, 10:59 | Обновлено 28 ноября 2023, 11:01
701
1
Игрок сборной Южной Кореи отстранен от команды из-за интимного видео
Getty Images/Global Images Ukraine. Хван Ый Джо

Корейская футбольная ассоциация отстранила нападающего Хван Ый Джо от матчей национальной сборной до завершения полицейского расследования, в рамках которого футболист обвиняется в несогласованной съемке видео сексуального характера с женщиной. Об этом стало известно после встречи представителей комитета ассоциации по этике и технического комитета национальной сборной.

31-летний Хван был допрошен полицией в качестве подозреваемого после того, как его бывшая девушка обвинила его в том, что он снимал моменты их интимной близости на свой мобильный телефон без ее согласия, но Ый Джо отрицает все обвинения.

Отметим, что контракт Хвана принадлежит английскому «Ноттингем Форрест», но сейчас он выступает на правах аренды за представителя Чемпионшипа «Норвич». В нынешнем сезоне кореец провел за свой клуб 13 матчей, в которых забил 2 мяча.

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сборная Южной Кореи по футболу Норвич Ноттингем Форест
Источник Korea JoongAng Daily
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icebeer
"
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Эээ. А с кем это надо согласовывать?))
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