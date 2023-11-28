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  4. Криштиану РОНАЛДУ: «20 матчей без поражений. Отличная работа»
Саудовская Аравия
28 ноября 2023, 10:49 |
453
0

Криштиану РОНАЛДУ: «20 матчей без поражений. Отличная работа»

Команда находится на отличной серии

28 ноября 2023, 10:49 |
453
0
Криштиану РОНАЛДУ: «20 матчей без поражений. Отличная работа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

«Аль-Наср» в матче азиатской Лиги чемпионов сыграл 0:0, продлив серию без поражений во всех турнирах до 20. При этом команда могла победить, однако Криштиану Роналду в одном из моментов подсказал судье, что пенальти в ворота соперника не было.

«Рад, что мы вышли из группы с первого места. И провели 20 матчей без поражений. Отличная командная работа», — отметил Роналду.

Команда в чемпионате Саудовской Аравии идет на второй позиции, а Роналду в нынешнем сезоне забил 18 голов и сделал 9 результативных передач.

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Источник Sport.ua
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