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  4. ВИДЕО. Фанаты ПСЖ атаковали болельщиков Ньюкасла в одном из пабов Парижа
Лига чемпионов
28 ноября 2023, 10:44 |
758
0

ВИДЕО. Фанаты ПСЖ атаковали болельщиков Ньюкасла в одном из пабов Парижа

Ультрас бросали файеры и стулья

28 ноября 2023, 10:44 |
758
0
ВИДЕО. Фанаты ПСЖ атаковали болельщиков Ньюкасла в одном из пабов Парижа
Getty Images/Global Images Ukraine. Болельщики ПСЖ

Накануне матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между французским ПСЖ и английским «Ньюкаслом» фанаты команд устроили в столице Франции драку.

В понедельник вечером местные ультрас обнаружили место, где собирались английские болельщики, и ворвались туда. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как фанаты «Ньюкасла» пытаются заблокировать двери в паб, в то время как ультрас парижан бросают файеры и стулья.

В попытке предотвратить насилие перед сегодняшним матчем полиция ранее заявляла, что пабы, предназначенные для выездных болельщиков, должны закрываться пораньше, чтобы снизить риск столкновений. Такие меры были предприняты после того, как фанаты ПСЖ были вовлечены в инциденты в Великобритании после первого очного матча команд, в котором хозяева одержали убедительную победу – 4:1.

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ультрас ПСЖ Ньюкасл Лига чемпионов
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