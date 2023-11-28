ФОТО. 4-летний сын звезды МанСити подписал контракт с модельным агентством

Четырехлетний Ронни Фоден, сын полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена, подписал контракт с модельным агентством.

Мальчик стал популярным после триумфа «горожан» в Лиге чемпионов, когда Фил вышел с сыном на поле и праздновал с ним триумф в самом престижном турнире Старого Света. Популярность малыша стала настолько большой, что Филу пришлось создать для него отдельный аккаунт в Instagram, на который сейчас подписаны почти 4 млн людей.

Как сообщает The Sun, Ронни стал лицом модельного агентства Propel Talent Group и уже успел сняться в рекламе одежды популярного бренда.