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  4. ФОТО. 4-летний сын звезды МанСити подписал контракт с модельным агентством
Англия
28 ноября 2023, 10:29 |
213
0

ФОТО. 4-летний сын звезды МанСити подписал контракт с модельным агентством

У Ронни Фодена 4 миллиона подписчиков в Instagram

28 ноября 2023, 10:29 |
213
0
ФОТО. 4-летний сын звезды МанСити подписал контракт с модельным агентством
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден с сыном Ронни

Четырехлетний Ронни Фоден, сын полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена, подписал контракт с модельным агентством.

Мальчик стал популярным после триумфа «горожан» в Лиге чемпионов, когда Фил вышел с сыном на поле и праздновал с ним триумф в самом престижном турнире Старого Света. Популярность малыша стала настолько большой, что Филу пришлось создать для него отдельный аккаунт в Instagram, на который сейчас подписаны почти 4 млн людей.

Как сообщает The Sun, Ронни стал лицом модельного агентства Propel Talent Group и уже успел сняться в рекламе одежды популярного бренда.

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Фил Фоден Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник The Sun
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