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Украина. Премьер лига
28 ноября 2023, 09:49 |
1072
1

Источник: Днепр-1 не хочет продавать игроков украинским клубам

Пока заграничных предложений нет

28 ноября 2023, 09:49 |
1072
1
Источник: Днепр-1 не хочет продавать игроков украинским клубам
ФК Днепр-1

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Днепр-1», в целом, готов рассматривать варианты с продажей лидеров, однако не хочет отпускать их в составы украинских команд.

Известно, что есть интерес к Александру Сватку, Алексею Гуцуляку, Александру Пихаленку и другим, но все эти варианты с трансферами в Украине, тогда как клуб сейчас не хочет отдавать игроков конкурентам или потенциальным конкурентам.

Известно, что Пихаленка хочет приобрести «Полесье», а Гуцуляк интересен «Карпатам».

Если ситуация с финансами резко не ухудшится, то лидер УПЛ до лета не хотел бы терять ведущих игроков, чтобы обеспечить себе еврокубки и соответствующие выплаты от УЕФА.

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Днепр-1 Александр Пихаленок Алексей Гуцуляк Александр Сваток Игорь Цыганык трансферы УПЛ
Источник Циганик LIVE
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