Игорь ЦЫГАНЫК: «Карпаты бьли, есть и будут. У клуба большие амбиции»

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что возможные долги из-за дела о правопреемстве «Карпат» не помешают клубу Первой лиги развиваться.

«Карпаты» были, есть и будут. У них большие амбиции, и руководство клуба понимает все риски в этой ситуации. Сейчас у них есть комфортная уверенность, что руководство даже погасит долги, если будут доказательства».

«Поэтому раздувать историю не нужно. Мне кажется, кто-то не хочет видеть «Карпаты» в УПЛ и чтобы команда не создавала конкуренцию», – сказал Цыганык.

Сейчас команда уверенно лидирует в Первой лиге.