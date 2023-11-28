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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «Карпаты бьли, есть и будут. У клуба большие амбиции»
Украина. Первая лига
28 ноября 2023, 07:48 |
612
0

Игорь ЦЫГАНЫК: «Карпаты бьли, есть и будут. У клуба большие амбиции»

Клуб намерен решить проблемы с долгами

28 ноября 2023, 07:48 |
612
0
Игорь ЦЫГАНЫК: «Карпаты бьли, есть и будут. У клуба большие амбиции»
ФК Карпаты

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что возможные долги из-за дела о правопреемстве «Карпат» не помешают клубу Первой лиги развиваться.

«Карпаты» были, есть и будут. У них большие амбиции, и руководство клуба понимает все риски в этой ситуации. Сейчас у них есть комфортная уверенность, что руководство даже погасит долги, если будут доказательства».

«Поэтому раздувать историю не нужно. Мне кажется, кто-то не хочет видеть «Карпаты» в УПЛ и чтобы команда не создавала конкуренцию», – сказал Цыганык.

Сейчас команда уверенно лидирует в Первой лиге.

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Карпаты Львов Игорь Цыганык Первая лига Украины
Источник Циганик LIVE
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