Игорь ЦЫГАНЫК: «Карпаты бьли, есть и будут. У клуба большие амбиции»
Клуб намерен решить проблемы с долгами
Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что возможные долги из-за дела о правопреемстве «Карпат» не помешают клубу Первой лиги развиваться.
«Карпаты» были, есть и будут. У них большие амбиции, и руководство клуба понимает все риски в этой ситуации. Сейчас у них есть комфортная уверенность, что руководство даже погасит долги, если будут доказательства».
«Поэтому раздувать историю не нужно. Мне кажется, кто-то не хочет видеть «Карпаты» в УПЛ и чтобы команда не создавала конкуренцию», – сказал Цыганык.
Сейчас команда уверенно лидирует в Первой лиге.
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