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  4. Пришло время. Эдмар рассказал, почему покинул Металлист 1925
Украина. Премьер лига
28 ноября 2023, 07:11 |
369
0

Пришло время. Эдмар рассказал, почему покинул Металлист 1925

Тренер считает, что нужно продолжать учиться

28 ноября 2023, 07:11 |
369
0
Пришло время. Эдмар рассказал, почему покинул Металлист 1925
ФК Металлист 1925. Эдмар

Наставник Эдмар, который недавно покинул «Металлист 1925», рассказал о том, что не имеет претензий к харьковскому клубу и рассматриват различные варианты.

«Тобол»? Нет, были предложения, но я еще рассматриваю, никакой конкретики. Что касается ухода из «Металлиста 1925», то приходит время, когда нужно расставаться. Но я очень благодарен клубу, там хороший коллектив. Я сам ушел, почувствовал, что нужно уйти».

«Но я благодарен, что мне помогли стартовать в карьере, но мне нужно учиться еще, чтобы стать хорошим тренером», – сказал Эдмар.

Наставником команды остался Олег Голодюк. Харьковчане после 14-ти матчей набрали 15 очков и занимают 11-е место в таблице УПЛ.

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Металлист 1925 Эдмар Украинская Премьер-лига
Источник Профутбол Digital
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