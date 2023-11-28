Пришло время. Эдмар рассказал, почему покинул Металлист 1925

Наставник Эдмар, который недавно покинул «Металлист 1925», рассказал о том, что не имеет претензий к харьковскому клубу и рассматриват различные варианты.

«Тобол»? Нет, были предложения, но я еще рассматриваю, никакой конкретики. Что касается ухода из «Металлиста 1925», то приходит время, когда нужно расставаться. Но я очень благодарен клубу, там хороший коллектив. Я сам ушел, почувствовал, что нужно уйти».

«Но я благодарен, что мне помогли стартовать в карьере, но мне нужно учиться еще, чтобы стать хорошим тренером», – сказал Эдмар.

Наставником команды остался Олег Голодюк. Харьковчане после 14-ти матчей набрали 15 очков и занимают 11-е место в таблице УПЛ.