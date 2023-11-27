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  4. ВИДЕО. Шахтер провел официальную тренировку накануне матча ЛЧ с Антверпеном
Лига чемпионов
27 ноября 2023, 23:39 | Обновлено 27 ноября 2023, 23:53
182
0

ВИДЕО. Шахтер провел официальную тренировку накануне матча ЛЧ с Антверпеном

Поединок 5-го тура Лиги чемпионов состоится в Гамбурге 28 ноября в 19:45

27 ноября 2023, 23:39 | Обновлено 27 ноября 2023, 23:53
182
0
ВИДЕО. Шахтер провел официальную тренировку накануне матча ЛЧ с Антверпеном
ФК Шахтер Донецк

27 ноября, за день до домашнего матча Лиги чемпионов с «Антверпеном», футболисты «Шахтера» провели тренировку на поле Фолькспаркштадиона в немецком Гамбурге.

Согласно регламенту УЕФА, первые 15 минут сессии были открыты для журналистов, которые смогли наблюдать за пробежкой и разминкой команды, а также игровыми упражнениями.

После этого занятие продолжилось при отсутствии представителей СМИ и длилось около часа. Подопечные Марино Пушича провели работу над тактикой и комбинационными действиями, сыграли небольшую двусторонку и завершили работу над ударами.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер – Антверпен состоится 28 ноября в Гамбурге на Фолькспаркштадионе. Начало – в 19:45 по киевскому времени.

ВИДЕО. Шахтер провел официальную тренировку накануне матча ЛЧ с Антверпеном

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видео Шахтер Донецк Антверпен Лига чемпионов Шахтер - Антверпен Марино Пушич тренировка
Источник ФК Шахтер Донецк
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