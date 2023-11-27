27 ноября, за день до домашнего матча Лиги чемпионов с «Антверпеном», футболисты «Шахтера» провели тренировку на поле Фолькспаркштадиона в немецком Гамбурге.

Согласно регламенту УЕФА, первые 15 минут сессии были открыты для журналистов, которые смогли наблюдать за пробежкой и разминкой команды, а также игровыми упражнениями.

После этого занятие продолжилось при отсутствии представителей СМИ и длилось около часа. Подопечные Марино Пушича провели работу над тактикой и комбинационными действиями, сыграли небольшую двусторонку и завершили работу над ударами.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер – Антверпен состоится 28 ноября в Гамбурге на Фолькспаркштадионе. Начало – в 19:45 по киевскому времени.

ВИДЕО. Шахтер провел официальную тренировку накануне матча ЛЧ с Антверпеном