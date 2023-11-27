ВИДЕО. Шахтер провел официальную тренировку накануне матча ЛЧ с Антверпеном
Поединок 5-го тура Лиги чемпионов состоится в Гамбурге 28 ноября в 19:45
27 ноября, за день до домашнего матча Лиги чемпионов с «Антверпеном», футболисты «Шахтера» провели тренировку на поле Фолькспаркштадиона в немецком Гамбурге.
Согласно регламенту УЕФА, первые 15 минут сессии были открыты для журналистов, которые смогли наблюдать за пробежкой и разминкой команды, а также игровыми упражнениями.
После этого занятие продолжилось при отсутствии представителей СМИ и длилось около часа. Подопечные Марино Пушича провели работу над тактикой и комбинационными действиями, сыграли небольшую двусторонку и завершили работу над ударами.
Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер – Антверпен состоится 28 ноября в Гамбурге на Фолькспаркштадионе. Начало – в 19:45 по киевскому времени.
ВИДЕО. Шахтер провел официальную тренировку накануне матча ЛЧ с Антверпеном
💪 Останні приготування до матчу Ліги чемпіонів ⭐️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 27, 2023
📸 Усі фото з тренування «Шахтаря» напередодні зустрічі з «Антверпеном» ⬇https://t.co/b0z9jLZtFT#Shakhtar #UCL #ШахтарАнтверпен pic.twitter.com/KA8j5nyoB1
🤩 З нетерпінням чекаємо поєдинку Ліги чемпіонів! ⭐️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 27, 2023
Передматчеве тренування «Шахтаря» ✅#Shakhtar #UCL #ШахтарАнтверпен pic.twitter.com/R7rKeQoglB
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