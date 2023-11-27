ФОТО. Не Месси. Назван самый ценный футболист сезона в MLS
У Лусиано Акосты 27 очков по системе «гол+пас»
Аргентинский атакующий полузащитник «Цинциннати» Лусиано Акоста был признан лучшим футболистом американской MLS сезона-2023. Триумфатор опередил в итоговом голосовании форварда «Лос-Анджелеса» Дениса Буангу и хавбека «Атланты Юнайтед» Тьягу Алмаду.
По ходу чемпионата Акоста заработал 27 очков по системе «гол+пас» (17 голов и 10 асистов в 32 матчах) и дважды признавался игроком месяца в лиге. Что касается «Цинциннати», то клуб Акосты впервые в истории выиграл регулярный чемпионат в 2023-м и продолжает борьбу за чемпионский трофей, ожидая встречи в полуфинале с «Коламбусом».
А вот звездный соотечественник триумфатора Лионель Месси остался в дебютном сезоне в MLS ни с чем, ограничившись лишь завоеванием восьмого в карьере «Золотого мяча»…
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