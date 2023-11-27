ГРИГОРЧУК: «С дисциплиной все в порядке, но ошибки бывают»

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после матча 15-го тура УПЛ против «Днепра-1»:

– Роман Иосифович, у команды уже шестое удаление в сезоне и третье подряд. Что в команде не так с дисциплиной?

– В команде с дисциплиной все хорошо, но ошибки бывают.

– Вы создали много острых моментов, но не завершили их взятием ворот.

- Согласен с вами. Мы констатируем факт и добавляем к этому, что, к сожалению, эти моменты не завершились голом. Это были стопроцентные моменты. Реализуй мы их, результат мог бы быть другим. Но что сейчас об этом говорить? Мы свои моменты не забили.

– Насколько удаление повлияло на игру команды?

– Очень трудно организовывать игру, чтобы удаление на нее не повлияло. Вы будете смеяться, но мы над этим работаем. После нескольких удалений мы работаем теоретически над тем, чтобы усилить нашу игру в меньшинстве. Мы половину матчей играем в меньшинстве, поэтому нам нужно это тренировать. Как конкретно сегодня? Конечно, оно повлияло на игру, но в какой именно степени трудно сказать, ведь вы видели, сколько моментов мы создали вдесятером. Было у нас три-четыре момента, когда нужно было забить. Могу сказать, что сегодня удаление повлияло на нашу игру в малейшей степени по сравнению с другими поединками, когда мы играли в меньшинстве.