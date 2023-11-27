Матч Шахтер – Антверпен обслужат арбитры из Польши

На поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и бельгийским «Антверпеном» будет работать польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковски.

37-летний уроженец города Торунь является арбитром ФИФА с 2014 года. За свою судейскую карьеру один раз пересекался с украинским клубом в еврокубках, зафиксировав на групповой стадии Лиги Европы в сезоне 2018/2019 домашнее поражение полтавской «Ворсклы» от лондонского «Арсенала» (0:3).

Помогать Франковски будут его соотечественники Марцин Бонек и Якуб Винклер, резервный арбитр — Патрик Грицкевич.

Напомним, что матч «Шахтер» – «Антверпен» пройдет во вторник, 28 ноября, в Гамбурге, начало – в 19:45 по киевскому времени.