Матч Шахтер – Антверпен обслужат арбитры из Польши
За свою карьеру Франковски один раз пересекался с украинским клубом
На поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и бельгийским «Антверпеном» будет работать польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковски.
37-летний уроженец города Торунь является арбитром ФИФА с 2014 года. За свою судейскую карьеру один раз пересекался с украинским клубом в еврокубках, зафиксировав на групповой стадии Лиги Европы в сезоне 2018/2019 домашнее поражение полтавской «Ворсклы» от лондонского «Арсенала» (0:3).
Помогать Франковски будут его соотечественники Марцин Бонек и Якуб Винклер, резервный арбитр — Патрик Грицкевич.
Напомним, что матч «Шахтер» – «Антверпен» пройдет во вторник, 28 ноября, в Гамбурге, начало – в 19:45 по киевскому времени.
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