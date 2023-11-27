Проблемы для Лунина. Реал хочет продлить с Анчелотти контракт на 2 года

По информации испанских СМИ, «Реал» намерен в ближайшее время продлить контракт с наставником Карло Анчелотти, чей договор истекает летом 2024 года.

Клуб планирует продлить контракт на два года. Сообщается, что Анчелотти, выбирая между мадридской командой и сборной Бразилии, куда его приглашают, выберет «Реал».

Руководство довольно тем, как играет команда, а также тем, что при итальянском специалисте прогрессируют молодые футболисты.

Возможное переподписание Анчелотти станет плохой новостью для Андрея Лунина. Тренер не видит украинского вратаря даже вторым номером и делает ставку на Кепу Аррисабалагу.