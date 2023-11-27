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  4. Проблемы для Лунина. Реал хочет продлить с Анчелотти контракт на 2 года
Испания
27 ноября 2023, 18:31 | Обновлено 27 ноября 2023, 18:36
927
4

Проблемы для Лунина. Реал хочет продлить с Анчелотти контракт на 2 года

Клуб доволен тем, как играет команда

27 ноября 2023, 18:31 | Обновлено 27 ноября 2023, 18:36
927
4
Проблемы для Лунина. Реал хочет продлить с Анчелотти контракт на 2 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Анчелотти и Лунин

По информации испанских СМИ, «Реал» намерен в ближайшее время продлить контракт с наставником Карло Анчелотти, чей договор истекает летом 2024 года.

Клуб планирует продлить контракт на два года. Сообщается, что Анчелотти, выбирая между мадридской командой и сборной Бразилии, куда его приглашают, выберет «Реал».

Руководство довольно тем, как играет команда, а также тем, что при итальянском специалисте прогрессируют молодые футболисты.

Возможное переподписание Анчелотти станет плохой новостью для Андрея Лунина. Тренер не видит украинского вратаря даже вторым номером и делает ставку на Кепу Аррисабалагу.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу
Источник Relevo
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Комментарии 4
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pa1103
Ніяких проблем, хоче бути першим кіпером, літом будучи вільним агентом може перейти в інший клуб, воротар він хороший.
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+6
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Gargantua
да ну какие проблемы
Он сейчас себе создает хорошее портфолио, летом как свободный агент получит мешок денег от своей новой команды, которая будет из топ чемпионата
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+5
suforza1921
Гадаю це не проблема, швидше навпаки. Проблема була коли з року в рік банку грів. А тепер є шанс гарно працевлаштуватися, стати основним кіпером у пристойному клубі і показувати добротну гру. Чого Андрієві щиро бажаємо!
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+2
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