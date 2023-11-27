Агробизнес хочет оставить полузащитника Карпат

Арендное соглашение левого вингера «Карпат» Дениса Галенкова с «Агробизнесом» действует до 31 декабря. О том, останется ли футболист в Волочиске после Нового года, корреспондент Sport.ua спросил главного тренера «Агробизнеса» Александра Чижевского.

«Честно, не знаю. Мне бы хотелось, чтобы Галенков остался, его игра нас устраивает. Но я не в курсе, какие планы на Дениса у «Карпат». В любом случае мы ищем еще одного флангового нападающего», — сказал Чижевский.

28-летний Галенков провел за «Агробизнес» 12 матчей и забил 3 мяча. До этого в текущем сезоне воспитанник днепровского футбола успел сыграть по 3 матча за «Карпаты» (1 гол) и «Карпаты-2» (3 гола).

Контракт Дениса Галенкова с львовским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Агробизнес» по итогам первого этапа чемпионата Первой лиги занял 3-е место в группе А. Весной команда Александра Чижевского сыграет в «чемпионском раунде».