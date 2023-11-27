Суд в третий раз отказал в освобождении под залог Дани Алвесу

Самый титулованный футболист в истории бразилец Даниэль Алвес получил очередной отказ в освобождении под залог из тюрьмы, где он находится по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе «Саттон» в декабре прошлого года.

По информации Cadena SER, это уже третий раз, когда суд Барселоны отклоняет апелляции бразильского игрока. Суд Барселоны также утверждает, что остается риск побега обвиняемого, так как прокуратура требует для него девять лет лишения свободы. Соответственно, просьба Алвеса не может быть удовлетворена.

По словам адвоката спортсмена, Алвес уже выплатил компенсацию потерпевшей в размере 150 тысяч евро, поэтому срок заключения не должен составлять более двух лет. Прокуратура настаивает на том, что компенсация не должна являться смягчающим обстоятельством. Более того, сторона обвинения утверждает, что в случае сексуальных преступлений предполагается компенсация в большем объеме.