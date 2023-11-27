ЛАПОРТА – о судействе в матче с Райо Вальекано: «Нам не дали два пенальти»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал неудачный для каталонцев выездной матч против «Райо Вальекано», в котором «блау-гранас» не удалось победить (1:1). В частности, руководитель клуба остановился на двух эпизодах, в которых, по его мнению, арбитр не назначил очевидные пенальти.

«Думаю, все согласны, что на Рафинье был очевидный пенальти. На Левандовски тоже. Для меня это два очень стопроцентных пенальти! Тем не менее мы стараемся побеждать, а остальное должно оставаться в прошлом», – приводит слова Лапорты журналист COPE Виктор Наварро в Twitter.

Отметим, что «Барселона» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на четыре очка.