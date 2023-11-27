ХАВИ: «Руководство Барселоны защищает меня»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал слухи о своей возможной отставке:

«Я чувствую защиту со стороны клуба. Я часто разговариваю с президентом и Деку. Они знают, как мы работаем, и я чувствую, что имею всю их уверенность. Я твердо убежден, что мы снова будем хорошо играть и добывать результат. Если я бы в это не верил, то не был бы здесь».

«Барселона» сейчас занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 31 очко в 14 матчах. Расстояние от мадридского «Реала», который идет первым, 4 зачетных пункта.