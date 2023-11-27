Источник: владелец Зари не потерял интерес к клубу

По информации журналиста Виктора Вацко, президент «Зари» Евгений Геллер остается заинтересованным в судьбе команды, несмотря на неудачные результаты.

На этот момент существование клуба не находится под угрозой. Недавно Геллер провел встречу с игроками и тренерским штабом, обсудив текущую ситуацию.

Нынешний сезон пока складывается для команды неудачно. В УПЛ «Заря» идет на предпоследней позиции, а в Лиге конференций почти потеряла шансы на выход из группы.