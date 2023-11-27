Украина. Премьер лига27 ноября 2023, 17:15 |
660
0
Источник: владелец Зари не потерял интерес к клубу
Геллер следит за выступлениями команды
27 ноября 2023, 17:15 |
660
0
По информации журналиста Виктора Вацко, президент «Зари» Евгений Геллер остается заинтересованным в судьбе команды, несмотря на неудачные результаты.
На этот момент существование клуба не находится под угрозой. Недавно Геллер провел встречу с игроками и тренерским штабом, обсудив текущую ситуацию.
Нынешний сезон пока складывается для команды неудачно. В УПЛ «Заря» идет на предпоследней позиции, а в Лиге конференций почти потеряла шансы на выход из группы.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 ноября 2023, 04:32 7
FourFourTwo представила свою версию худших трансферов мерсисайдцев
Футбол | 27 ноября 2023, 14:37 0
Издание Capology обнародовало зарплаты футболистов, играющих в MLS
Футбол | 26.11.2023, 17:54
Футбол | 27.11.2023, 11:10
Футбол | 26.11.2023, 19:19
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.11.2023, 16:27 3
25.11.2023, 21:55 1
25.11.2023, 19:50 4
26.11.2023, 12:44 15
25.11.2023, 17:40 51
26.11.2023, 13:59 9
Футбол
26.11.2023, 23:32