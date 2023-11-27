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Украина. Премьер лига
27 ноября 2023, 17:15 |
660
0

Источник: владелец Зари не потерял интерес к клубу

Геллер следит за выступлениями команды

27 ноября 2023, 17:15 |
660
0
Источник: владелец Зари не потерял интерес к клубу
ФК Заря

По информации журналиста Виктора Вацко, президент «Зари» Евгений Геллер остается заинтересованным в судьбе команды, несмотря на неудачные результаты.

На этот момент существование клуба не находится под угрозой. Недавно Геллер провел встречу с игроками и тренерским штабом, обсудив текущую ситуацию.

Нынешний сезон пока складывается для команды неудачно. В УПЛ «Заря» идет на предпоследней позиции, а в Лиге конференций почти потеряла шансы на выход из группы.

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Заря Луганск Евгений Геллер Виктор Вацко Украинская Премьер-лига
Источник Вацко Live
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