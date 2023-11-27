Станцевала тверк топлесс. Жена одноклубника Зинченко зажгла на видео
Супруга Якуба Кивиора балует своих подписчиков жаркими роликами
Клаудиа Ковальчик, жена одноклубника Александра Зинченко по «Арсеналу» поляка Якуба Кивиора, занимается профессионально тверком, а своими выступлениями и подготовкой к ним делится со своими подписчиками в Instagram, которых у нее более 70 тысяч.
«Танец имеет много видов. Иногда я могу быть плохой Клаудией, а иногда я могу запереться в комнате и тверкать. Это просто сообщение, вид, который я хочу показать. Я всегда могу быть деликатной, но это не значит, что я такая. Искусство, в котором я могу показать реальные или вообразимые эмоции. Танец прекрасен», – написала Ковальчик под видео.
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