Станцевала тверк топлесс. Жена одноклубника Зинченко зажгла на видео

Клаудиа Ковальчик, жена одноклубника Александра Зинченко по «Арсеналу» поляка Якуба Кивиора, занимается профессионально тверком, а своими выступлениями и подготовкой к ним делится со своими подписчиками в Instagram, которых у нее более 70 тысяч.

«Танец имеет много видов. Иногда я могу быть плохой Клаудией, а иногда я могу запереться в комнате и тверкать. Это просто сообщение, вид, который я хочу показать. Я всегда могу быть деликатной, но это не значит, что я такая. Искусство, в котором я могу показать реальные или вообразимые эмоции. Танец прекрасен», – написала Ковальчик под видео.