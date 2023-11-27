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  4. Станцевала тверк топлесс. Жена одноклубника Зинченко зажгла на видео
Англия
27 ноября 2023, 16:54 |
3426
3

Станцевала тверк топлесс. Жена одноклубника Зинченко зажгла на видео

Супруга Якуба Кивиора балует своих подписчиков жаркими роликами

27 ноября 2023, 16:54 |
3426
3
Станцевала тверк топлесс. Жена одноклубника Зинченко зажгла на видео
Instagram. Якуб Кивиор и Клаудиа Ковальчик

Клаудиа Ковальчик, жена одноклубника Александра Зинченко по «Арсеналу» поляка Якуба Кивиора, занимается профессионально тверком, а своими выступлениями и подготовкой к ним делится со своими подписчиками в Instagram, которых у нее более 70 тысяч.

«Танец имеет много видов. Иногда я могу быть плохой Клаудией, а иногда я могу запереться в комнате и тверкать. Это просто сообщение, вид, который я хочу показать. Я всегда могу быть деликатной, но это не значит, что я такая. Искусство, в котором я могу показать реальные или вообразимые эмоции. Танец прекрасен», – написала Ковальчик под видео.

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Источник Instagram
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Gargantua
не удивительно, что у Кивиора остаются силы только на банке сидеть
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0
А Ш
хочу с ней совокупится
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-1
Гагик Пердонян
очередная шалава)
Ответить
-2
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