Валерий БОНДАРЬ: «Тяжелее всего было против Лукаку и Лаутаро Мартинеса»
Защитник «Шахтера» рассказал о самых тяжелых оппонентах
24-летний защитник «Шахтера» и сборной Украины Валерий Бондарь назвал самых сложных соперников, которым противостоял в своей карьере. Труднее всего Бондарю было сдерживать форвардов миланского « Интера».
«Наверное, когда играл против Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса. Был немного молод тогда и немножко давило на меня психологически. Эти оппоненты были пока самыми тяжелыми для меня в футбольной карьере», – сказал Бондарь.
Во вторник, 28 ноября, «Шахтер» сыграет поединок 5-го тура Лиги чемпионов против «Антверпена». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.
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