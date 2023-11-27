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  4. Валерий БОНДАРЬ: «Тяжелее всего было против Лукаку и Лаутаро Мартинеса»
Украина. Премьер лига
27 ноября 2023, 16:39 | Обновлено 27 ноября 2023, 16:45
241
2

Валерий БОНДАРЬ: «Тяжелее всего было против Лукаку и Лаутаро Мартинеса»

Защитник «Шахтера» рассказал о самых тяжелых оппонентах

27 ноября 2023, 16:39 | Обновлено 27 ноября 2023, 16:45
241
2
Валерий БОНДАРЬ: «Тяжелее всего было против Лукаку и Лаутаро Мартинеса»
ФК Шахтер. Валерий Бондарь

24-летний защитник «Шахтера» и сборной Украины Валерий Бондарь назвал самых сложных соперников, которым противостоял в своей карьере. Труднее всего Бондарю было сдерживать форвардов миланского « Интера».

«Наверное, когда играл против Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса. Был немного молод тогда и немножко давило на меня психологически. Эти оппоненты были пока самыми тяжелыми для меня в футбольной карьере», – сказал Бондарь.

Во вторник, 28 ноября, «Шахтер» сыграет поединок 5-го тура Лиги чемпионов против «Антверпена». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

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Валерий Бондарь Шахтер Донецк
Источник Трибуна
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Василь Бруховський
Бондарю проти будь кого важко...
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-2
Burevestnik
форвардів "Інтера" було важко стримувати, але стримували;
 форвардів "Дніпро1" не змогли...   
татотаке.   
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-2
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